Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die Alcon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 59,26 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'029 Punkten realisiert. Bei 56,26 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 57,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'738'072 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 markierte das Papier bei 68,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,32 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,34 Prozent.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,297 CHF je Aktie ausschütten. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.23 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,87 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

Ausblick Alcon: Wie stark ist der Wettbewerbsdruck bei implantierbaren Linsen?

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet

Ausblick: Alcon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal