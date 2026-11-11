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11.11.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Mittwochmittag im Sinkflug

Alcon Aktie News: Alcon am Mittwochmittag im Sinkflug

Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 58,30 CHF.

Alcon
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Die Alcon-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 5,8 Prozent auf 58,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'000 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,26 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 961'293 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alcon-Aktie 17,22 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 21,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,297 CHF. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,87 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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