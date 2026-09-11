Alcon Aktie News: Alcon am Freitagvormittag mit Einbussen

Um 09:28 Uhr ging es für die Alcon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 54,38 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'785 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Alcon-Aktie ging bis auf 54,36 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,54 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 23'873 Aktien.

Am 26.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alcon-Aktie mit einem Kursplus von 25,67 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 12,10 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2.23 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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