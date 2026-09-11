Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 54,86 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Alcon-Aktie bis auf 54,96 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,54 CHF. Bisher wurden via SIX SX 139'677 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 14,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.15 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,83 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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