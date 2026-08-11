Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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11.08.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alcon. Zuletzt konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 4,9 Prozent auf 61,20 CHF.
Das Papier von Alcon legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,9 Prozent auf 61,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'658 Punkten notiert. Die Alcon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,14 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 61,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 226'359 Stück.
Am 20.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 19,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 28,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,426 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Am 05.05.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 2.12 Mrd. CHF, gegenüber 2.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,61 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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