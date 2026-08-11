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11.08.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 61,04 CHF zu.

Alcon
61.52 CHF 6.82%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Alcon-Papiere um 16:28 Uhr 4,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'606 Punkten tendiert. Der Kurs der Alcon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,18 CHF zu. Bei 61,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 1'783'397 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,426 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Alcon liess sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,31 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 0,64 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.12 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.22 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Alcon die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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