Alcon Aktie News: Bullen treiben Alcon am Mittag an

Das Papier von Alcon legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 5,3 Prozent auf 61,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'600 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Alcon-Aktie sogar auf 62,14 CHF. Mit einem Wert von 61,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 805'186 Alcon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 22,15 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,426 CHF aus. Alcon liess sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.12 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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