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10.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagvormittag freundlich
Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alcon-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 61,42 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 61,42 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'048 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Alcon-Aktie legte bis auf 61,92 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,84 CHF. Zuletzt wechselten 22'542 Alcon-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 11,27 Prozent Luft nach oben. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 28,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,297 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.23 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,86 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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