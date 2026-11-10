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10.11.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alcon. Zuletzt ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 61,60 CHF.
Die Alcon-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 61,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'034 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 61,92 CHF. Bei 61,84 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 379'381 Alcon-Aktien umgesetzt.
Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 22,40 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,297 CHF belaufen. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Alcon am 02.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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