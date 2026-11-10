Alcon Aktie News: Alcon am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Alcon-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 61,22 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'057 Punkten steht. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 61,92 CHF. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 60,80 CHF ein. Bei 61,84 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 209'615 Stück gehandelt.

Am 26.02.2026 markierte das Papier bei 68,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,63 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,297 CHF. Im Vorjahr hatte Alcon 0,280 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Alcon am 02.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,86 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

Ausblick Alcon: Wie stark ist der Wettbewerbsdruck bei implantierbaren Linsen?

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet

Ausblick: Alcon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal