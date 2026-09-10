Alcon Aktie News: Alcon verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Alcon-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 54,58 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'840 Punkten notiert. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,58 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 55,52 CHF. Zuletzt wechselten 113'415 Alcon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 25,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 12,42 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.23 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Am 16.11.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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