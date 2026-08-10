Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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10.08.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon schiebt sich am Vormittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alcon. Zuletzt ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 57,88 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Alcon-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'570 Punkten steht. Bei 58,60 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,36 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 106'952 Alcon-Aktien.
Am 20.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,88 CHF. Gewinne von 25,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Abschläge von 17,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,283 CHF. Am 05.05.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,31 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alcon 0,64 CHF je Aktie eingenommen. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.12 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,76 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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