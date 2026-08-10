Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 58,22 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'557 Punkten notiert. Bei 58,70 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,36 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 820'454 Alcon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,88 CHF) erklomm das Papier am 20.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 25,18 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 17,90 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,283 CHF. Am 05.05.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.12 Mrd. CHF, gegenüber 2.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,61 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.08.2027.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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