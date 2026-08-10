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10.08.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag tiefer

Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag tiefer

Die Aktie von Alcon gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 57,10 CHF ab.

Alcon
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Die Alcon-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 57,10 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'578 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 56,70 CHF. Bei 58,36 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 310'113 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Abschläge von 16,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,283 CHF je Alcon-Aktie. Am 05.05.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.12 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,76 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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