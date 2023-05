Alcon Aktie News: Alcon am Mittwochnachmittag stark gefragt

Um 04:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 7,9 Prozent auf 70,96 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'458 Punkten notiert. Bei 72,16 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'087'450 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,88 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alcon-Aktie 5,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 55,22 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,18 Prozent.

Alcon veröffentlichte am 27.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2'019,77 CHF, während im Vorjahreszeitraum 1'969,36 CHF ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 20.08.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,36 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch