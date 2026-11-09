Alcon Aktie News: Alcon verteuert sich am Vormittag

Das Papier von Alcon legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 61,58 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'797 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 61,78 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,52 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'103 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 68,34 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,297 CHF ausgeschüttet werden. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Alcon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,87 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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