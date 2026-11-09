|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon verteuert sich am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Alcon. Zuletzt ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 61,58 CHF.
Das Papier von Alcon legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 61,58 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'797 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 61,78 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,52 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'103 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 68,34 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,297 CHF ausgeschüttet werden. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Alcon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,87 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor einem Jahr verloren
Erste Schätzungen: Alcon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alcon sichert sich Neurotech: Millionenschwere Übernahme im Bereich Augenheilkunde - Aktie fester
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon verteuert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Alcon Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alcon (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Verluste in Zürich: SMI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt tritt zum Wochenstart auf der Stelle, während der deutsche Leitindex ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.