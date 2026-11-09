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09.11.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Alcon zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Alcon-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 61,24 CHF an der Tafel.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Alcon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 61,24 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'911 Punkten tendiert. Bei 61,88 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 61,00 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,52 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 345'406 Alcon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 10,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,297 CHF. Im Vorjahr hatte Alcon 0,280 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite standen 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.
Alcon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,87 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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