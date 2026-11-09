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09.11.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Mittag nordwärts

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Alcon gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alcon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 61,86 CHF.

Alcon
61.68 CHF 1.32%
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Die Alcon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 61,86 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Alcon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,88 CHF. Mit einem Wert von 61,52 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 90'404 Alcon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. 10,48 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2026 auf bis zu 47,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,297 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2.23 Mrd. CHF gegenüber 2.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.

Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,87 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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