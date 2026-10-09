Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 52,76 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'784 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Alcon-Aktie bei 52,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,74 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'767 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 29,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 9,40 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,296 CHF je Alcon-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,85 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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