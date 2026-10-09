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09.10.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alcon. Zuletzt ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 53,12 CHF.

Alcon
53.11 CHF 1.62%
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Um 12:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 53,12 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'749 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Alcon-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,24 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,74 CHF. Bisher wurden via SIX SX 74'954 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alcon-Aktie mit einem Kursplus von 28,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,296 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,85 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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