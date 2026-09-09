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09.09.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag nahezu unverändert

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Alcon zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 55,80 CHF zeigte sich die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Alcon
55.94 CHF -0.06%
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Die Alcon-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 55,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'983 Punkten tendiert. Die Alcon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,84 CHF. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 55,58 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,74 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'834 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 18,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Abschläge von 14,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,294 CHF. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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