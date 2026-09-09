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09.09.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon steigt am Mittwochnachmittag

Alcon Aktie News: Alcon steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Alcon zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 55,88 CHF.

Alcon
55.74 CHF -0.43%
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Das Papier von Alcon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 55,88 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'861 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 56,02 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,74 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 293'932 Alcon-Aktien den Besitzer.

Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 22,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.23 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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