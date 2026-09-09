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09.09.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Mittag fester

Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 55,94 CHF.

Alcon
55.94 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 55,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'927 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Alcon-Aktie bei 56,02 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 55,74 CHF. Bisher wurden heute 147'065 Alcon-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,34 CHF) erklomm das Papier am 26.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alcon-Aktie 22,17 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 14,55 Prozent sinken.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,294 CHF belaufen. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.23 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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