Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag im Minus

Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 61,62 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 12'817 Punkten steht. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 61,16 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,10 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 156'995 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Bei 57,68 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,291 CHF. Alcon liess sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,36 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alcon 0,50 CHF je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.20 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,05 Prozent präsentiert.

Alcon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.05.2026 vorlegen. Alcon dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,66 CHF je Aktie belaufen.

