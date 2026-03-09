Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

09.03.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag im Minus

Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag im Minus

Die Aktie von Alcon gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 61,62 CHF.

Alcon
62.00 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 61,62 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 12'817 Punkten steht. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 61,16 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,10 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 156'995 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Bei 57,68 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,291 CHF. Alcon liess sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,36 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alcon 0,50 CHF je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.20 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,05 Prozent präsentiert.

Alcon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.05.2026 vorlegen. Alcon dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,66 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Alcon-Aktie schwächer: Bereits über 175 Millionen Intraokularlinsen implantiert

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alcon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Alcon-Aktie im Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum

Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

10:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison auf der Zielgeraden
09:29 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09:13 SMI vor holprigem Wochenauftakt
08:13 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
