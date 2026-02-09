Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.02.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon zieht am Montagvormittag an

Alcon Aktie News: Alcon zieht am Montagvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alcon. Im SIX SX-Handel gewannen die Alcon-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Alcon
60.83 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 60,94 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'531 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Alcon-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,06 CHF an. Bei 61,02 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'677 Alcon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 26.02.2025. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 29,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 57,68 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 5,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,279 CHF. Am 11.11.2025 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,38 CHF gegenüber 0,46 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 2.09 Mrd. CHF, gegenüber 2.13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,62 Prozent präsentiert.

Am 03.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,44 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

