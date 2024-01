Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Dienstagmittag ins Plus

Um 12:28 Uhr ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 65,34 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'216 Punkten liegt. Der Kurs der Alcon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,04 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 84'249 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alcon-Aktie 15,40 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,30 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Abschläge von 10,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 14.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Alcon einen Gewinn von 0,47 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2'002,29 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2'040,92 CHF ausgewiesen.

Am 27.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,38 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch