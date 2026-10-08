Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit Verlusten

Die Alcon-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 51,90 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'656 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 51,84 CHF ein. Bei 52,08 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 63'073 Alcon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 24,06 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2026 auf bis zu 47,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 7,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,296 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,85 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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