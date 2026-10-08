Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Alcon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alcon-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 51,90 CHF.
Die Alcon-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 51,90 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'656 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 51,84 CHF ein. Bei 52,08 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 63'073 Alcon-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 24,06 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2026 auf bis zu 47,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 7,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,296 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,85 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr gekostet
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
16:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:29
|Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der SMI am Mittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SIX-Handel SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.