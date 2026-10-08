Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 52,14 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'709 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Alcon-Aktie ging bis auf 51,76 CHF. Bei 52,08 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 396'103 Alcon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,296 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alcon am 10.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,85 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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