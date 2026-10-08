Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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08.10.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Mittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 51,96 CHF ab.
Um 12:28 Uhr fiel die Alcon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 51,96 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'666 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 51,78 CHF. Mit einem Wert von 52,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 176'907 Alcon-Aktien gehandelt.
Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 8,01 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,296 CHF. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umsetzen können.
Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,85 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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