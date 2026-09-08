Alcon Aktie News: Alcon wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 56,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'119 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,62 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,62 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 35'408 Alcon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 20,32 Prozent Luft nach oben. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,85 Prozent.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,294 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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