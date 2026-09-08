Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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08.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon büsst am Dienstagnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 56,20 CHF ab.
Die Alcon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 56,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'065 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Alcon-Aktie bis auf 55,94 CHF. Bei 56,62 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 315'137 Alcon-Aktien.
Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Mit einem Zuwachs von 21,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 17,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,294 CHF je Alcon-Aktie. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umsetzen können.
Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Alcon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,83 CHF je Alcon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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