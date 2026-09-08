Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Die Alcon-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 56,78 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'106 Punkten steht. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 56,58 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,62 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 135'561 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 16,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,82 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet

Alcon lanciert neues Operationsmikroskop "Unity M" - Aktie schwächelt

Alcon-Aktie schwächer: Millionen-Anleihe platziert