Alcon-Aktie aktuell: Alcon höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt die Aktie von Alcon. Zuletzt sprang die Alcon-Aktie im SWL-Handel an und legte um 1.6 Prozent auf 56.60 CHF zu.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63.30 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.01.0001 00:00:00 erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38.63 CHF ab.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 1.72 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Alcon verhilft Menschen zu ausgezeichneter Sicht. Als weltweit führendes Unternehmen im Augenheilkundebereich mit einem Erbe, das über sieben Jahrzehnte zurückreicht, bietet das Unternehmen das grösste Produktportfolio, um das Sehvermögen der Menschen und damit ihr Leben zu verbessern. Die chirurgischen und Vision Care-Produkte berühren das Leben von über 260 Mio. Menschen in über 140 Ländern jedes Jahr, die mit Linsentrübung, Glaukom, Netzhauterkrankungen und Refraktionsfehlern leben. Über 20.000 Mitarbeiter verbessern die Lebensqualität durch innovative Produkte, Partnerschaften mit Augenheilkundeexperten und Programme, die den Zugang zu erstklassiger Augenheilkunde fördern.

Redaktion finanzen.net