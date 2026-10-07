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07.10.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag auf grünem Terrain

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 52,90 CHF zu.

Alcon
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Um 09:28 Uhr wies die Alcon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 52,90 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'774 Punkten tendiert. Die Alcon-Aktie legte bis auf 52,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 52,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 21'549 Alcon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,19 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,296 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.23 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,85 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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