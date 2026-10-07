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07.10.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Alcon Aktie News: Alcon am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Alcon hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 52,66 CHF bewegte sich die Alcon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Alcon
51.88 CHF -1.85%
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Bei der Alcon-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 52,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'768 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 53,28 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 52,52 CHF. Bei 52,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 239'722 Alcon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 68,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 29,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,296 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alcon am 10.08.2026. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,85 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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