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07.10.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Mittag an Fahrt

Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alcon. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 52,78 CHF zu.

Alcon
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Um 12:28 Uhr ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 52,78 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'765 Punkten steht. In der Spitze legte die Alcon-Aktie bis auf 53,06 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,60 CHF. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125'308 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 22,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,296 CHF je Aktie ausschütten. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,85 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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