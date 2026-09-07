Alcon Aktie News: Alcon am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 56,32 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'215 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Alcon-Aktie ging bis auf 56,32 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'877 Alcon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 68,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). 21,34 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,294 CHF aus. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.23 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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