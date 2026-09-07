Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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07.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 56,82 CHF.
Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 56,82 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'306 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 56,16 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 197'804 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 26.02.2026 auf bis zu 68,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 18,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,294 CHF belaufen. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.23 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,83 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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