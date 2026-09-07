Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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07.09.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Alcon gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 56,82 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Alcon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 56,82 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'278 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 56,16 CHF. Bei 56,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 129'717 Alcon-Aktien den Besitzer.
Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,27 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 18,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,83 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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