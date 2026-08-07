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07.08.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Alcon. Die Alcon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 56,90 CHF.

Alcon
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Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 56,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'566 Punkten steht. Bei 56,96 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 56,34 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 45'473 Alcon-Aktien.

Am 20.08.2025 markierte das Papier bei 72,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 28,08 Prozent Luft nach oben. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,99 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,281 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Alcon liess sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 CHF, nach 0,64 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,61 Prozent auf 2.12 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.22 Mrd. CHF gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alcon am 10.08.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,76 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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