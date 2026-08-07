Alcon Aktie News: Alcon am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Alcon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 57,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'584 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Alcon-Aktie bei 57,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,34 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 395'379 Alcon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 20,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,281 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 05.05.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.12 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 10.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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