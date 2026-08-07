Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Um 12:28 Uhr stieg die Alcon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'603 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Alcon-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,22 CHF an. Mit einem Wert von 56,34 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 210'450 Alcon-Aktien.

Bei 72,88 CHF markierte der Titel am 20.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 27,86 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Mit Abgaben von 16,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,281 CHF. Am 05.05.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,61 Prozent auf 2.12 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,76 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren

Erste Schätzungen: Alcon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen