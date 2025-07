Alcon Aktie News: Alcon kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 69,82 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 11'966 Punkten tendiert. Die Alcon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,00 CHF aus. Die Alcon-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,50 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63'825 Alcon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.02.2025 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,34 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,275 CHF. Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alcon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Alcon am 20.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Alcon.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,59 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

