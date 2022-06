Alcon Aktie News: Alcon ohne grosse Veränderung

Die Alcon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 72.20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 11'529 Punkten notiert. Bei 73.22 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 71.82 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 73.02 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 140'206 Stück.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2.76 CHF je Aktie aus.

Alcon verhilft Menschen zu ausgezeichneter Sicht. Als weltweit führendes Unternehmen im Augenheilkundebereich mit einem Erbe, das über sieben Jahrzehnte zurückreicht, bietet das Unternehmen das grösste Produktportfolio, um das Sehvermögen der Menschen und damit ihr Leben zu verbessern. Die chirurgischen und Vision Care-Produkte berühren das Leben von über 260 Mio. Menschen in über 140 Ländern jedes Jahr, die mit Linsentrübung, Glaukom, Netzhauterkrankungen und Refraktionsfehlern leben. Über 20.000 Mitarbeiter verbessern die Lebensqualität durch innovative Produkte, Partnerschaften mit Augenheilkundeexperten und Programme, die den Zugang zu erstklassiger Augenheilkunde fördern.

Redaktion finanzen.ch