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06.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag in Rot
Die Aktie von Alcon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alcon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 61,82 CHF abwärts.
Der Alcon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 61,82 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'712 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 61,56 CHF. Bei 62,08 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 177'011 Aktien.
Am 26.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Mit Abgaben von 22,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,297 CHF. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Mrd. CHF – ein Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alcon 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Am 16.11.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,87 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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