Alcon Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alcon

Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 61,32 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'722 Punkten steht. Die Alcon-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,64 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 62,08 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 529'603 Stück.

Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 10,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,297 CHF belaufen. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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