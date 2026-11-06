Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Mittag tiefer

Die Alcon-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 60,88 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'616 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,64 CHF aus. Bei 62,08 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 324'020 Alcon-Aktien.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 10,92 Prozent niedriger. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 27,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,297 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,87 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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