Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Alcon-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 53,06 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. In der Spitze legte die Alcon-Aktie bis auf 53,40 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Alcon-Aktie bis auf 52,68 CHF. Bei 53,32 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 56'590 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 22,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,295 CHF. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.15 Mrd. CHF eingefahren.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.11.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,84 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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