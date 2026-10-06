Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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06.10.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 52,70 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Alcon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 52,70 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'772 Punkten liegt. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 52,64 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,32 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 330'263 Aktien.
Bei 68,34 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 9,30 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,296 CHF. Am 10.08.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,85 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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