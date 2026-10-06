Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 53,62 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'858 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Alcon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,74 CHF aus. Bei 53,32 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 171'239 Alcon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Gewinne von 27,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,296 CHF. Im Vorjahr hatte Alcon 0,280 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2.23 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,85 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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